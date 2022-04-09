Переобулся? Пресс-секретарь Орбана заявил, что его босс осуждает преступления россии в Буче
И выступает за международное независимое расследование
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Берталан Хаваши, являющийся пресс-секретарем премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сделал резонансное заявление. Он сказал, что его босс осуждает резню в Буче под Киевом.
Об этом сообщает издание УНИАН со ссылкой на Telex.hu.
Также Хаваши заявил, что Венгрия поддерживает международное расследование, которое должно ответить на все вопросы и развеять сомнения и скепсис в отношении виновников резни. Пресс-секретарь Орбана сказал, что его босс на брифинге ясно дал понять, что эту войну развязала россия и что она проявляет агрессию в отношении Украины.
"Это общая позиция Евросоюза, и Венгрия является частью этой позиции. И по поводу всех зверств, я думаю, что все они должны быть расследованы, (...) в любом случае, гражданское население должно быть защищено, жестокое обращение с гражданским населением должно быть решительно осуждено, и такие случаи должны быть расследованы. Мы хотим независимого и беспристрастного расследования", – заявил Хаваши.
В интервью немецким СМИ Владимир Зеленский сказал, что один из лидеров страны-члена Евросоюза попросил предоставить доказательства того, что резня в Буче – дело рук россия. Зеленский подчеркнул, что этот лидер – не Шольц.
Отметим также, что Венгрия с самого начала российского вторжения избрала позицию союзника кремля – блокирует санкции, не разрешает транзит оружия своей территорией, готова платить за российский газ рублями. После недавней победы на парламентских выборах Виктор Орбан в торжественной речи назвал Владимира Зеленского своим оппонентом.
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