Переобулся? Пресс-секретарь Орбана заявил, что его босс осуждает преступления россии в Буче

Берталан Хаваши, являющийся пресс-секретарем премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сделал резонансное заявление. Он сказал, что его босс осуждает резню в Буче под Киевом.

Об этом сообщает издание УНИАН со ссылкой на Telex.hu.

Также Хаваши заявил, что Венгрия поддерживает международное расследование, которое должно ответить на все вопросы и развеять сомнения и скепсис в отношении виновников резни. Пресс-секретарь Орбана сказал, что его босс на брифинге ясно дал понять, что эту войну развязала россия и что она проявляет агрессию в отношении Украины.

"Это общая позиция Евросоюза, и Венгрия является частью этой позиции. И по поводу всех зверств, я думаю, что все они должны быть расследованы, (...) в любом случае, гражданское население должно быть защищено, жестокое обращение с гражданским населением должно быть решительно осуждено, и такие случаи должны быть расследованы. Мы хотим независимого и беспристрастного расследования", – заявил Хаваши.

В интервью немецким СМИ Владимир Зеленский сказал, что один из лидеров страны-члена Евросоюза попросил предоставить доказательства того, что резня в Буче – дело рук россия. Зеленский подчеркнул, что этот лидер – не Шольц.

Отметим также, что Венгрия с самого начала российского вторжения избрала позицию союзника кремля – блокирует санкции, не разрешает транзит оружия своей территорией, готова платить за российский газ рублями. После недавней победы на парламентских выборах Виктор Орбан в торжественной речи назвал Владимира Зеленского своим оппонентом.