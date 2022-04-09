Жителей Лисичанска просят эвакуироваться из региона
К жителям обратился Александр Заика
Сергей Гайдай
Глава ВГА город Лисичанск Александр Заика обратился к местным жителям с призывом покинуть населенный пункт.
Наших граждан из этого региона просят эвакуироваться - ситуация в Лисичанске становится все сложнее.
"Прилететь может в любой момент в любое место", - пояснил Заика.
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