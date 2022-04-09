УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Жителей Лисичанска просят эвакуироваться из региона
В тренде

Жителей Лисичанска просят эвакуироваться из региона

Общие новости
(1 голосов)

К жителям обратился Александр Заика

Жителей Лисичанска просят эвакуироваться из региона

Сергей Гайдай

Новина українською

Глава ВГА город Лисичанск Александр Заика обратился к местным жителям с призывом покинуть населенный пункт.

Наших граждан из этого региона просят эвакуироваться - ситуация в Лисичанске становится все сложнее.

"Прилететь может в любой момент в любое место", - пояснил Заика.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...