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Bellingcat: Социальный кризис в россии наступит в течении месяца

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Прогноз Христо Грозева на сценарий войны

Bellingcat: Социальный кризис в россии наступит в течении месяца

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев поделился мнениями о дальнейшем ходе войны россии против Украины.

Грозев разделил свой прогноз на военную на политическую составляющую.

Если учесть первый аспект, то россия может продолжить войну только на юге и востоке Украины. Однако для этого нужно провести мобилизацию и привлечь к войне 150-200 тыс. срочников или контрактников.

"Этого не получится просто на контрактной основе, если не будет каких-то мер устрашения даже срочников, чтобы подписывать контракты. Но все это приведет к политическим сотрясениям. Поэтому, если считать только с военной точки зрения, то они могут продлить эту войну до конца года" , – рассказал Грозев.

Также журналист высказался на счет потерь войск оккупантов.

"Российские войска потеряли 15% своих самолетов и вертолетов, но у них еще остается соответственно 85% для продолжения войны. У них много техники, но нет достаточно офицеров и солдат. По нашим оценкам, они потеряли уже почти 30 батальонно-тактических групп - большой процент от своего состава", – сказал расследователь.

Что касается политического аспекта:

"Намного быстрее, чем эти несколько месяцев, русские матери узнают, какое количество их сыновей и мужчин не вернутся с войны. И вот это всегда в россии в таких количествах приводило к социальному кризису. Поэтому, я думаю, что будет практически невозможно Кремлю пополнить ту необходимую цифру военных, когда станут известны реальные потери на фронте. Вот это, я ожидаю, будет в течение месяца", – заявил Грозев.

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В статье: война с Россией Христо Грозев
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Источник:
BBC

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