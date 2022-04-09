Bellingcat: Социальный кризис в россии наступит в течении месяца

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев поделился мнениями о дальнейшем ходе войны россии против Украины.

Грозев разделил свой прогноз на военную на политическую составляющую.

Если учесть первый аспект, то россия может продолжить войну только на юге и востоке Украины. Однако для этого нужно провести мобилизацию и привлечь к войне 150-200 тыс. срочников или контрактников.

"Этого не получится просто на контрактной основе, если не будет каких-то мер устрашения даже срочников, чтобы подписывать контракты. Но все это приведет к политическим сотрясениям. Поэтому, если считать только с военной точки зрения, то они могут продлить эту войну до конца года" , – рассказал Грозев.

Также журналист высказался на счет потерь войск оккупантов.

"Российские войска потеряли 15% своих самолетов и вертолетов, но у них еще остается соответственно 85% для продолжения войны. У них много техники, но нет достаточно офицеров и солдат. По нашим оценкам, они потеряли уже почти 30 батальонно-тактических групп - большой процент от своего состава", – сказал расследователь.

Что касается политического аспекта: