Мариуполь и Изюм остаются горячими точками. Свежая сводка от Генштаба ВСУ
Борьба продолжается
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Генеральный штаб ВСУ обнародовал актуальную информацию по фронту по состоянию на 18:00 09.04.2022. Как следует из сводки, самыми горячими точками в Украине остаются Изюм (Харьковская область) и Мариуполь (Донецкая область). Основные усилия противник направляет на то, чтобы захватить эти населенные пункты.
"Враг и дальше проводит подготовительные мероприятия с целью активизации наступательных действий на востоке Украины для установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей.
Остается высокой вероятность привлечения противником диверсионно-разведывательных групп для осуществления диверсий на объектах транспортной инфраструктуры. Враг продолжает наносить ракетные удары по гражданским объектам на всей территории Украины", - пишет Генштаб.
Под угрозой остается Харьков. Генштаб пишет, что враг осуществляет частичную блокировку первой столицы Украины. Для того, чтобы скрыть передвижение своих войск, россияне глушат мобильную связь.
"На Донецком направлении враг продолжает штурмовые действия. Основные усилия оккупантов сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и Новобахмутовка. Вместе с тем, захватчики продолжают наносить авиационные удаыв по населенным пунктам Угледар и Новоселовка Друга. Пытаются возобновить наступление в районах Новотошкивского, Степного и Марьинки", - пишет командование ВСУ.
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