Мариуполь и Изюм остаются горячими точками. Свежая сводка от Генштаба ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал актуальную информацию по фронту по состоянию на 18:00 09.04.2022. Как следует из сводки, самыми горячими точками в Украине остаются Изюм (Харьковская область) и Мариуполь (Донецкая область). Основные усилия противник направляет на то, чтобы захватить эти населенные пункты.

"Враг и дальше проводит подготовительные мероприятия с целью активизации наступательных действий на востоке Украины для установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей. Остается высокой вероятность привлечения противником диверсионно-разведывательных групп для осуществления диверсий на объектах транспортной инфраструктуры. Враг продолжает наносить ракетные удары по гражданским объектам на всей территории Украины", - пишет Генштаб.

Под угрозой остается Харьков. Генштаб пишет, что враг осуществляет частичную блокировку первой столицы Украины. Для того, чтобы скрыть передвижение своих войск, россияне глушат мобильную связь.