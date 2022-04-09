Дуда: Мы с украинцами поддерживаем одни ценности: мир, свободу, демократию

Президент Польши Анджей Дуда во время благотворительной акции помощи беженцам заявил, что украинцы сейчас воюют против жестокого российского агрессора не только за свою свободу, но и за общие европейские ценности:

"Эта акция является еще одним проявлением международного единства. Мы все поддерживаем те же ценности – мир, свободу, демократию, право на самоопределение. Мы сейчас являемся Украиной, но в то же время Украина предстала за нас. Украинцы воюют не только за свою свободу, но также за нашу свободу Сегодня мы поддерживаем миллионы украинских беженцев и людей, которые нуждаются в помощи. от агрессора: дорогие братья и сестры, вы не в одиночестве.

Очень символичен тот факт, что благотворительная акция проходит в Польше, поскольку именно наша страна оказалась на линии фронта после того, как Россия развязала кровавую войну против Украины. В очень многих измерениях граждане Польши были первыми, кто пришел на помощь. Благодаря их доброй воле наибольшее количество украинцев сейчас нашло в Польше новый дом", - сказал Дуда.