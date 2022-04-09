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Новые кровавые зверства россиян против мирных украинцев на Киевщине и Мариуполе

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Мобильные крематории и выжигание глаз детей

Новые кровавые зверства россиян против мирных украинцев на Киевщине и Мариуполе

Getty Images / Global Images Ukraine

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Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала о новых зверствах россиян против мирного населения Украины.

  • В городе Мариуполе усиленно работают мобильные крематории. Оккупанты продолжают зачищать улицы от тел погибших. Уже почти произведена зачистка в Левобережном районе, районах частной застройки "Парковый" и "Новоселовка", центральных улиц.
  • Крематорий рашисты разместили в промышленной зоне складов по Володарскому шоссе в районе торгового центра "Метро". Большие холодильники промышленных складов оккупанты используют для хранения тел.
  • В освобожденном от оккупантов поселке Макаре Киевской области обнаружили 132 расстрелянных человека – есть как массовые захоронения, так и единичные тела погибших.
  • В городе Буче на улице Яблонской, 144 рашистами была обустроена настоящая комната пыток. По словам выживших здесь был штаб кадыровцев. Они расстреливали людей в упор, выжигали глаза, отрезали части тела, мучили до смерти не только взрослых, но и детей. По информации городских властей, всего в Буче на эту минуту 360 убитых мирных жителей, среди которых минимум 10 детей.
  • В лесу на выезде из Гостомеля в сторону Ирпеня местные жители обнаружили расстрелянный автомобиль с семьей.
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В статье: война с Россией
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