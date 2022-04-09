Новые кровавые зверства россиян против мирных украинцев на Киевщине и Мариуполе
Мобильные крематории и выжигание глаз детей
Getty Images / Global Images Ukraine
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала о новых зверствах россиян против мирного населения Украины.
- В городе Мариуполе усиленно работают мобильные крематории. Оккупанты продолжают зачищать улицы от тел погибших. Уже почти произведена зачистка в Левобережном районе, районах частной застройки "Парковый" и "Новоселовка", центральных улиц.
- Крематорий рашисты разместили в промышленной зоне складов по Володарскому шоссе в районе торгового центра "Метро". Большие холодильники промышленных складов оккупанты используют для хранения тел.
- В освобожденном от оккупантов поселке Макаре Киевской области обнаружили 132 расстрелянных человека – есть как массовые захоронения, так и единичные тела погибших.
- В городе Буче на улице Яблонской, 144 рашистами была обустроена настоящая комната пыток. По словам выживших здесь был штаб кадыровцев. Они расстреливали людей в упор, выжигали глаза, отрезали части тела, мучили до смерти не только взрослых, но и детей. По информации городских властей, всего в Буче на эту минуту 360 убитых мирных жителей, среди которых минимум 10 детей.
- В лесу на выезде из Гостомеля в сторону Ирпеня местные жители обнаружили расстрелянный автомобиль с семьей.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Facebook Людмили Денісової
Популярное сейчас
- На 15 единиц техники в оккупантов стало меньше. Генштаб ВСУ подвел итоги очередных суток войны против россии
- Подоляк: россияне на переговорах говорят "украинские нацисты стреляют по мирным, а Буча - постановка актёров Голливуда"
- Россияне атаковали ракетами райцентр Полтавской области. Есть пострадавшие
- "Может перед ними на колени встать?". Жена Зинченко не считает нужным обращаться к россиянам и переходить на русский язык
- Легендарный музыкальный коллектив возвращается на сцену впервые за 7 лет ради помощи Украине
- Легенду женского футбола арестовали за вождение в пьяном виде и жестокое обращение с детьми
Новости по теме
- 23:56 Украинские Обновленные данные о количестве жертв ракетного удара по Краматорску: более полусотни убитых, более сотни раненых
- 23:53 Украинские BRAVEUKRAINE. Офис Президента запустил проект про смелых украинцев
- 23:39 Украинские ЕС предупредил Венгрию: уплата за российский газ рублями будет нарушением санкций
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...