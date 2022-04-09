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Стали известны детали визита Бориса Джонсона в Киев: финансовая и военная поддержка Украины

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Борис - верный друг Киева и Украины

Стали известны детали визита Бориса Джонсона в Киев: финансовая и военная поддержка Украины

Фото - ОП

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Сегодня, девятого апреля, состоялся не анонсированный визит в Киев премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Как сообщает издание BBC, на встрече с Зеленским глава британского правительства представил новый пакет финансовой и военной поддержки Украины.

"Премьер-министр уехал в Украину, чтобы встретиться с президентом Зеленским лично и продемонстрировать этим солидарность с украинским народом. Они обсудят долгосрочную поддержку Украины со стороны Великобритании, а премьер-министр представит (Зеленскому) новый пакет финансовой и военной помощи", - говорится в заявлении спикера британского правительства, которое цитирует издание BBC.

Собственно, о визите в Киев и его цели в твиттере написал сам Борис Джонсон:

"Сегодня посещаю своего друга Владимира Зеленского в Киеве. Создаем новый пакет финансовой и военной помощи, свидетельствующий о нашей преданности борьбе Украины против варварской кампании роси".

Как известно, Великобритания анонсировала новый пакет помощи Украине сразу после резни в Буче. Ранее говорилось, что Лондон передаст Украине ПЗРК Starstreak и противотанковое оружие, а также другую военную технику на сумму более 100 миллионов фунтов стерлингов.

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В статье: война с Россией
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Источник:
По материалам УП

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