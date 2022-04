Стали известны детали визита Бориса Джонсона в Киев: финансовая и военная поддержка Украины

Сегодня, девятого апреля, состоялся не анонсированный визит в Киев премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Как сообщает издание BBC, на встрече с Зеленским глава британского правительства представил новый пакет финансовой и военной поддержки Украины.

Собственно, о визите в Киев и его цели в твиттере написал сам Борис Джонсон:

Today I met my friend President @ZelenskyyUa in Kyiv as a show of our unwavering support for the people of Ukraine.



We're setting out a new package of financial & military aid which is a testament of our commitment to his country's struggle against Russia’s barbaric campaign. pic.twitter.com/KNY0Nm6NQ3