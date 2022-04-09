Борячук, Мишнев и Топалов. Стал известен состав Шахтера на матч с Олимпиакосом
Состав украинского клуба далек от идеала
Фото: Спорт - Сегодня
Сегодня в 20:00 по киевскому времени начнется благотворительный матч, в котором встретятся донецкий "Шахтер" и греческий "Олимпиакос". Уже известен состав дончан на матч.
Шахтер: Трубин, Конопля, Степаненко, Мудрик, Борячук, Булеза, Мишнев, Бондар, Топалов, Бондаренко, Матвиенко.
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Источник:ФК Шахтер
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Комментарии (3)
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miruk 81 (львів)
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хутин пуйло 88 (Десь)
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Юра с Амура (Дніпро)
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