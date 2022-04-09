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Борячук, Мишнев и Топалов. Стал известен состав Шахтера на матч с Олимпиакосом

Общие новости
(2 голосов)

Состав украинского клуба далек от идеала

Борячук, Мишнев и Топалов. Стал известен состав Шахтера на матч с Олимпиакосом

Фото: Спорт - Сегодня

Новина українською

Сегодня в 20:00 по киевскому времени начнется благотворительный матч, в котором встретятся донецкий "Шахтер" и греческий "Олимпиакос". Уже известен состав дончан на матч.

Шахтер: Трубин, Конопля, Степаненко, Мудрик, Борячук, Булеза, Мишнев, Бондар, Топалов, Бондаренко, Матвиенко.

Борячук, Мишнев и Топалов. Стал известен состав Шахтера на матч с Олимпиакосом - изображение 1

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В статье: Олимпиакос (Пирей) Шахтер (Донецк) война с Россией
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (3)
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miruk 81 (львів)
09.04.2022 в 20:25
І все таки несправедливо що одних випускають за кордон і нших ні
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хутин пуйло 88 (Десь)
09.04.2022 в 20:19
Должна была случиться война, чтобы в шахтере начали играть украинцы
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Юра с Амура (Дніпро)
09.04.2022 в 19:35
А хто такий Булеза? Це Сергій Булєца?)
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