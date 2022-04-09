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Федоров: Минцифры уже найдено много убийц, терроризировавших гражданских в Буче и Ирпене

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Идентифицируют всех, кто попал на видео

Федоров: Минцифры уже найдено много убийц, терроризировавших гражданских в Буче и Ирпене

Фото: TrixAbia

UA-Футбол
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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о том, что его министерство уже нашло многих военных Армии России, совершавших зверства в Буче и Ирпене. Идентификация происходила благодаря технологии распознавания лиц.

"На самом деле, уже найдено много убийц, которые терроризировали гражданских людей в Буче и Ирпене. За короткое время мы установим всю информацию об этих людях: их профили в соцсетях, где и с кем они служат и живут.

На сегодняшний день технологии позволяют найти каждого, кто хотя бы один раз попал в объектив. А учитывая то, как они любят выкладывать фото в интернете и количество камер в городах и домах, этот вопрос очень быстро решим".

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В статье: Ирпень война с Россией Буча
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