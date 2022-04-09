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"Вторая армия мира". Российские солдаты украли продукты, предназначенные для животных экопарка возле Харькова

Общие новости
(2 голосов)

Эпическая история

"Вторая армия мира". Российские солдаты украли продукты, предназначенные для животных экопарка возле Харькова

фото из открытых источников

UA-Футбол
Новина українською

Российские войска продолжают бесчинствовать в Украине. Мародерство, убийства, изнасилования, кражи – это то, что сопровождает так называемую "специальную операцию" путинских войск на украинской земле.

Крадут россияне не только нижнее белье, стиральные машины и собачьи будки, но и еду, предназначенную для животных. Так, о вопиющем случае сообщил в своем фейсбуке Михаил Лысенко – заместитель руководителя штаба совета обороны Днепра.

Солдаты украли у животных в экопарке Фельдман морковь, капусту и свеклу.

Отметим, что экопарк Фельдман расположен на внешнем радиусе объездной Харькова, севернее самого города.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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fanat_football (Херсон)
09.04.2022 в 20:32
Недоїдають.
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