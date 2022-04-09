"Вторая армия мира". Российские солдаты украли продукты, предназначенные для животных экопарка возле Харькова
Эпическая история
фото из открытых источников
Российские войска продолжают бесчинствовать в Украине. Мародерство, убийства, изнасилования, кражи – это то, что сопровождает так называемую "специальную операцию" путинских войск на украинской земле.
Крадут россияне не только нижнее белье, стиральные машины и собачьи будки, но и еду, предназначенную для животных. Так, о вопиющем случае сообщил в своем фейсбуке Михаил Лысенко – заместитель руководителя штаба совета обороны Днепра.
Солдаты украли у животных в экопарке Фельдман морковь, капусту и свеклу.
Отметим, что экопарк Фельдман расположен на внешнем радиусе объездной Харькова, севернее самого города.
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