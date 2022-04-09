"Вторая армия мира". Российские солдаты украли продукты, предназначенные для животных экопарка возле Харькова

Российские войска продолжают бесчинствовать в Украине. Мародерство, убийства, изнасилования, кражи – это то, что сопровождает так называемую "специальную операцию" путинских войск на украинской земле.

Крадут россияне не только нижнее белье, стиральные машины и собачьи будки, но и еду, предназначенную для животных. Так, о вопиющем случае сообщил в своем фейсбуке Михаил Лысенко – заместитель руководителя штаба совета обороны Днепра.

Солдаты украли у животных в экопарке Фельдман морковь, капусту и свеклу.

Отметим, что экопарк Фельдман расположен на внешнем радиусе объездной Харькова, севернее самого города.