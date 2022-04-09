В боях под Гуляйполем погиб экс-судья и детский тренер Немченко

В Запорожской области в бою с российскими военными погиб Юрий Немченко. Он получил несовместимые с жизнью ранения 31 марта под городом Гуляйполе Запорожской области.

Как известно, ранее Немченко был судьей матчей Первой лиги Украины. Также работал тренером в Запорожской ДЮСШ.

У него осталась жена и трое маленьких детей, младшему сыну исполнилось всего два года.