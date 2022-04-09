В боях под Гуляйполем погиб экс-судья и детский тренер Немченко
Отомстим.
Getty Images
В Запорожской области в бою с российскими военными погиб Юрий Немченко. Он получил несовместимые с жизнью ранения 31 марта под городом Гуляйполе Запорожской области.
Как известно, ранее Немченко был судьей матчей Первой лиги Украины. Также работал тренером в Запорожской ДЮСШ.
У него осталась жена и трое маленьких детей, младшему сыну исполнилось всего два года.
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Источник:ФБУ
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