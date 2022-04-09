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В боях под Гуляйполем погиб экс-судья и детский тренер Немченко

Общие новости
(1 голосов)

Отомстим.

В боях под Гуляйполем погиб экс-судья и детский тренер Немченко

Getty Images

Новина українською

В Запорожской области в бою с российскими военными погиб Юрий Немченко. Он получил несовместимые с жизнью ранения 31 марта под городом Гуляйполе Запорожской области.

Как известно, ранее Немченко был судьей матчей Первой лиги Украины. Также работал тренером в Запорожской ДЮСШ.

У него осталась жена и трое маленьких детей, младшему сыну исполнилось всего два года.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ФБУ

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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
09.04.2022 в 20:14
Сумна новина. Мої співчуття
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