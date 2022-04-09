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Премьер Словакии: Украина нуждается в каждом союзнике и помощи со стороны демократического мира

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Политик пообещал помощь нашей стране

Премьер Словакии: Украина нуждается в каждом союзнике и помощи со стороны демократического мира

Getty Images

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Глава словацкого правительства обещает максимальную поддержку на пути Украины в ЕС. Об этом Эдуард Гегер заявил, комментируя свой визит в Киев.

"Украина нуждается в каждом союзнике и помощи со стороны демократического мира. В Киеве я также выразил нашу поддержку, потому что мы понимаем, что они также борются за нас и наши ценности, демократию и свободу", - заявил премьер.

По его словам, страна готова оказывать давление на других членов ЕС, чтобы ускорить обретение Украиной статуса кандидата, а впоследствии – и полноценного членства в ЕС. Также Словакия предложила Украине помощь в ремонте военной техники и экспорте пшеницы.

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В статье: Словакия война с Россией
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Источник:
aktuality.sk

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