Премьер Словакии: Украина нуждается в каждом союзнике и помощи со стороны демократического мира
Политик пообещал помощь нашей стране
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Глава словацкого правительства обещает максимальную поддержку на пути Украины в ЕС. Об этом Эдуард Гегер заявил, комментируя свой визит в Киев.
"Украина нуждается в каждом союзнике и помощи со стороны демократического мира. В Киеве я также выразил нашу поддержку, потому что мы понимаем, что они также борются за нас и наши ценности, демократию и свободу", - заявил премьер.
По его словам, страна готова оказывать давление на других членов ЕС, чтобы ускорить обретение Украиной статуса кандидата, а впоследствии – и полноценного членства в ЕС. Также Словакия предложила Украине помощь в ремонте военной техники и экспорте пшеницы.
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