Зеленский раскрыл количество российской группировки, штурмующей Мариуполь
Наши защитники держатся стойко
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу, девятого апреля, в Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Австрии Карлом Негаммером. В ходе беседы глава украинского государства раскрыл количество российской группировки, которая штурмует Мариуполь:
"Стоит Мариуполь. Сколько выстоит Мариуполь? Там наши военные. Мощные, крепкие. Одни из самых крепких, и вы это прекрасно знаете. Вокруг них сегодня 10 тысяч российских военных", - сказал Зеленский.
Отметим, что Мариуполь остается в окружении со всех сторон. Наши военные держат защиту в районе завода "Азовсталь" и не позволяют врагу продвинуться в центр города. Мариуполь – последний оплот Украины в борьбе против доступа россии к сухопутному коридору с Крымом.
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