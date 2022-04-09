Зеленский раскрыл количество российской группировки, штурмующей Мариуполь

В субботу, девятого апреля, в Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Австрии Карлом Негаммером. В ходе беседы глава украинского государства раскрыл количество российской группировки, которая штурмует Мариуполь:

"Стоит Мариуполь. Сколько выстоит Мариуполь? Там наши военные. Мощные, крепкие. Одни из самых крепких, и вы это прекрасно знаете. Вокруг них сегодня 10 тысяч российских военных", - сказал Зеленский.

Отметим, что Мариуполь остается в окружении со всех сторон. Наши военные держат защиту в районе завода "Азовсталь" и не позволяют врагу продвинуться в центр города. Мариуполь – последний оплот Украины в борьбе против доступа россии к сухопутному коридору с Крымом.