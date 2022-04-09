Чернобыля мало? Получите еще. Азотные пары из взорванной цистерны распространились в район позиций россиян
Пусть подавятся
фото из открытых источников
Российские оккупационные войска сегодня, девятого апреля, подвергли химической атаке Луганщину, взорвав цистерну с четырьмя тоннами азотной кислоты.
Напомним, что взрыв цистерны с четырьмя тоннами неконцентрированной азотной кислоты произошел в 17:09 в результате российского обстрела промышленной зоны.
Как сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, азотные пары после этого взрыва накрыли позиции россиян под Кудряшевкой и Варваровкой.
Также известно, что угрозы населению после утечки химикатов нет. Местные власти ранее просили жителей эвакуироваться в безопасные места.
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