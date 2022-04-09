Чернобыля мало? Получите еще. Азотные пары из взорванной цистерны распространились в район позиций россиян

Российские оккупационные войска сегодня, девятого апреля, подвергли химической атаке Луганщину, взорвав цистерну с четырьмя тоннами азотной кислоты.

Напомним, что взрыв цистерны с четырьмя тоннами неконцентрированной азотной кислоты произошел в 17:09 в результате российского обстрела промышленной зоны.

Как сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, азотные пары после этого взрыва накрыли позиции россиян под Кудряшевкой и Варваровкой.

Также известно, что угрозы населению после утечки химикатов нет. Местные власти ранее просили жителей эвакуироваться в безопасные места.