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  3. Чернобыля мало? Получите еще. Азотные пары из взорванной цистерны распространились в район позиций россиян
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Чернобыля мало? Получите еще. Азотные пары из взорванной цистерны распространились в район позиций россиян

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Пусть подавятся

Чернобыля мало? Получите еще. Азотные пары из взорванной цистерны распространились в район позиций россиян

фото из открытых источников

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Российские оккупационные войска сегодня, девятого апреля, подвергли химической атаке Луганщину, взорвав цистерну с четырьмя тоннами азотной кислоты.

Напомним, что взрыв цистерны с четырьмя тоннами неконцентрированной азотной кислоты произошел в 17:09 в результате российского обстрела промышленной зоны.

Как сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, азотные пары после этого взрыва накрыли позиции россиян под Кудряшевкой и Варваровкой.

Также известно, что угрозы населению после утечки химикатов нет. Местные власти ранее просили жителей эвакуироваться в безопасные места.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Сергій Гайдай

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