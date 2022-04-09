Состоялся третий обмен пленными между Украиной и россией
Вернули своих людей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, девятого апреля, по приказу президента Украины Владимира Зеленского состоялся третий обмен пленными с российской федерацией. Об этом сообщила Ирина Верещук, которая занимается гуманитарными вопросами во время войны.
Домой возвращаются 12 наших военных, из которых одна женщина-офицер. Также были освобождены 14 гражданских, включая 9 женщин. Всего 26 наших людей, сказала чиновница.
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Источник:Ukraine NOW
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