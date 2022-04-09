Особенно ценно - ракеты против кораблей. Известно, какое оружие Великобритания пообещала Украине в ходе визита Джонсона
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По итогам визита Бориса Джонсона в Киев стало известно, какое оружие Великобритания предоставит Украине. Речь идет о 120-ти единицах бронетехники и новых антикорабельных ракетных системах в дополнение к анонсированной ранее военной помощи.
Также Украина получит кредитные гарантии на 500 млн. долларов во Всемирном банке.
Напомним, что ранее Джонсон говорил о том, что Великобритания увеличит военную помощь Украине еще на 100 млн. долларов, и поставки оружия будут включать противотанковые и противовоздушные ракеты, а также "дроны-камикадзе".
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Источник:Ukraine NOW
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