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Особенно ценно - ракеты против кораблей. Известно, какое оружие Великобритания пообещала Украине в ходе визита Джонсона

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Особенно ценно - ракеты против кораблей. Известно, какое оружие Великобритания пообещала Украине в ходе визита Джонсона

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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По итогам визита Бориса Джонсона в Киев стало известно, какое оружие Великобритания предоставит Украине. Речь идет о 120-ти единицах бронетехники и новых антикорабельных ракетных системах в дополнение к анонсированной ранее военной помощи.

Также Украина получит кредитные гарантии на 500 млн. долларов во Всемирном банке.

Напомним, что ранее Джонсон говорил о том, что Великобритания увеличит военную помощь Украине еще на 100 млн. долларов, и поставки оружия будут включать противотанковые и противовоздушные ракеты, а также "дроны-камикадзе".

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В статье: война с Россией
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Источник:
Ukraine NOW

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