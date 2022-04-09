Глава Черниговской ОВА: На разминирование региона уйдут годы

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус рассказал, что после себя оккупанты оставили в регионе разруху и заминировали территорию, которую придется расчищать годами.

"Эти твари заминировали все. Настолько везде заминировано... У нас уже есть случаи подрывов и гражданских, и военных. Это происходит постоянно. Они заминировали все, где стояли. И всю гражданскую инфраструктуру... В селах и городах, где они стояли, заминировали.

Я не специалист в военной сфере, но на это (разминирование – ред.) уйдут годы", – сказал Чаус.