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Глава Черниговской ОВА: На разминирование региона уйдут годы

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Россияне заминировали всю территорию области

Глава Черниговской ОВА: На разминирование региона уйдут годы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус рассказал, что после себя оккупанты оставили в регионе разруху и заминировали территорию, которую придется расчищать годами.

"Эти твари заминировали все. Настолько везде заминировано... У нас уже есть случаи подрывов и гражданских, и военных. Это происходит постоянно. Они заминировали все, где стояли. И всю гражданскую инфраструктуру... В селах и городах, где они стояли, заминировали.

Я не специалист в военной сфере, но на это (разминирование – ред.) уйдут годы", – сказал Чаус.

В частности, трагические случаи подрывов на мини произошли в Чернигове и селе Количевка.

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В статье: война с Россией Вячеслав Чаус
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