Булеца выставил на аукцион помощи ВСУ свой "Серебряный мяч" ЧМ U-20
Средства пойдут на амуницию украинских защитников
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Чемпион мира в составе молодежной сборной Украины U-20 и полузащитник луганской "Зари" Сергей Булеца в рамках помощи ВСУ передает на аукцион свою индивидуальную награду с мундиаля 2019-го года. А именно "Серебряный мяч" Чемпионата мира среди юношей до 20 лет.
Cтартовая цена лота составила 10 тысяч гривен.
На данный момент самую большую ставку сделал украинский актер и ведущий Андрей Бедняков – 60 000 грн.
Аукцион продлится до 15.00 15 апреля. Вырученные средства пойдут на покупку брони и амуниции для украинских защитников.
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