Булеца выставил на аукцион помощи ВСУ свой "Серебряный мяч" ЧМ U-20

Чемпион мира в составе молодежной сборной Украины U-20 и полузащитник луганской "Зари" Сергей Булеца в рамках помощи ВСУ передает на аукцион свою индивидуальную награду с мундиаля 2019-го года. А именно "Серебряный мяч" Чемпионата мира среди юношей до 20 лет.

Cтартовая цена лота составила 10 тысяч гривен.

На данный момент самую большую ставку сделал украинский актер и ведущий Андрей Бедняков – 60 000 грн.

Аукцион продлится до 15.00 15 апреля. Вырученные средства пойдут на покупку брони и амуниции для украинских защитников.