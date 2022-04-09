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Булеца выставил на аукцион помощи ВСУ свой "Серебряный мяч" ЧМ U-20

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Средства пойдут на амуницию украинских защитников

Булеца выставил на аукцион помощи ВСУ свой "Серебряный мяч" ЧМ U-20

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

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Чемпион мира в составе молодежной сборной Украины U-20 и полузащитник луганской "Зари" Сергей Булеца в рамках помощи ВСУ передает на аукцион свою индивидуальную награду с мундиаля 2019-го года. А именно "Серебряный мяч" Чемпионата мира среди юношей до 20 лет.

Cтартовая цена лота составила 10 тысяч гривен.

На данный момент самую большую ставку сделал украинский актер и ведущий Андрей Бедняков – 60 000 грн.

Аукцион продлится до 15.00 15 апреля. Вырученные средства пойдут на покупку брони и амуниции для украинских защитников.

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В статье: Сергей Булеца война с Россией
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