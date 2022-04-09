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Россия остановила производство военных кораблей из-за отсутствия иностранных комплектующих

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Россия остановила производство военных кораблей из-за отсутствия иностранных комплектующих

Фото: РБК

UA-Футбол
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Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, российские верфи столкнулись с большими трудностями при выполнении госзаказов по производству военных кораблей. Причина: тяжелое финансовое положение и отсутствие иностранных комплектующих.

На некоторых заводах происходят увольнения, а сроки выполнения контрактов срываются. Также производства готовятся к процедуре банкротства.

Останавливается производство пороховых зарядов из-за отсутствия иностранных компонентов и российских аналогов. Без импорта иностранных технологий РФ не способна производить современное оружие.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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Papaye (Dnipro)
09.04.2022 в 21:41
Каное, лук та стріли, ось у майбутньому їх флот. А дим від костру замість рацій.
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
09.04.2022 в 21:22
Русские военные корабли идут куда послали.
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+2
0
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Extrim4ik (Extreme)
09.04.2022 в 21:48
Думаю, они уже дорогу запомнили)
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0
0

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