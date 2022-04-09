Россия остановила производство военных кораблей из-за отсутствия иностранных комплектующих

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, российские верфи столкнулись с большими трудностями при выполнении госзаказов по производству военных кораблей. Причина: тяжелое финансовое положение и отсутствие иностранных комплектующих.

На некоторых заводах происходят увольнения, а сроки выполнения контрактов срываются. Также производства готовятся к процедуре банкротства.

Останавливается производство пороховых зарядов из-за отсутствия иностранных компонентов и российских аналогов. Без импорта иностранных технологий РФ не способна производить современное оружие.