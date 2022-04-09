УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Stand Up For Ukraine: мировые знаменитости собрали 9,1 млрд евро помощи для Украины
В тренде

Stand Up For Ukraine: мировые знаменитости собрали 9,1 млрд евро помощи для Украины

Общие новости
(3 голосов)

Деньги пойдут на беженцев

Stand Up For Ukraine: мировые знаменитости собрали 9,1 млрд евро помощи для Украины

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Brian Dowling

Новина українською

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила, что в рамках акции Stand Up For Ukraine уже собрано свыше 9,1 млрд евро помощи для беженцев в Украине.

Мероприятие по сбору средств прошло сегодня в Варшаве, и в нем поучаствовали политики, общественные активисты, деятели культуры и в целом очень много знаменитостей с различных западных стран.

В частности, к акции присоединились Элтон Джон, Мадонна, Оззи Осборн, Селин Дион, Элтон Джон, Radiohead, Red Hot Chili Peppers, Майли Сайрус, Шакил О’Нил и много других.

Группа U2 и Билли Айлиш даже записали песни в поддержку Украины, которая героически противостоит вторжению рашистов.

Известно, что деньги пойдут как на беженцев, уехавших из Украины, так и на внутренне перемещенных людей, эвакуировавшихся в относительно безопасные регионы страны.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
09.04.2022 в 21:20
А наші політичні гниди прикинулись бідними і повилазять в кінці війни за пільгами та винагородами.
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...