Stand Up For Ukraine: мировые знаменитости собрали 9,1 млрд евро помощи для Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила, что в рамках акции Stand Up For Ukraine уже собрано свыше 9,1 млрд евро помощи для беженцев в Украине.

Мероприятие по сбору средств прошло сегодня в Варшаве, и в нем поучаствовали политики, общественные активисты, деятели культуры и в целом очень много знаменитостей с различных западных стран.

В частности, к акции присоединились Элтон Джон, Мадонна, Оззи Осборн, Селин Дион, Элтон Джон, Radiohead, Red Hot Chili Peppers, Майли Сайрус, Шакил О’Нил и много других.

Today we raised 9.1 billion euros for the people fleeing the invasion, inside Ukraine and abroad. And more will come!



We will continue providing support.



And once the bombs have stopped falling, we will help the people of Ukraine rebuild their country. #StandUpForUkraine pic.twitter.com/Phpyyl0QZW — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 9, 2022

Группа U2 и Билли Айлиш даже записали песни в поддержку Украины, которая героически противостоит вторжению рашистов.

Известно, что деньги пойдут как на беженцев, уехавших из Украины, так и на внутренне перемещенных людей, эвакуировавшихся в относительно безопасные регионы страны.