Stand Up For Ukraine: мировые знаменитости собрали 9,1 млрд евро помощи для Украины
Деньги пойдут на беженцев
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Brian Dowling
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила, что в рамках акции Stand Up For Ukraine уже собрано свыше 9,1 млрд евро помощи для беженцев в Украине.
Мероприятие по сбору средств прошло сегодня в Варшаве, и в нем поучаствовали политики, общественные активисты, деятели культуры и в целом очень много знаменитостей с различных западных стран.
В частности, к акции присоединились Элтон Джон, Мадонна, Оззи Осборн, Селин Дион, Элтон Джон, Radiohead, Red Hot Chili Peppers, Майли Сайрус, Шакил О’Нил и много других.
Today we raised 9.1 billion euros for the people fleeing the invasion, inside Ukraine and abroad. And more will come!— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 9, 2022
We will continue providing support.
And once the bombs have stopped falling, we will help the people of Ukraine rebuild their country. #StandUpForUkraine pic.twitter.com/Phpyyl0QZW
Группа U2 и Билли Айлиш даже записали песни в поддержку Украины, которая героически противостоит вторжению рашистов.
Известно, что деньги пойдут как на беженцев, уехавших из Украины, так и на внутренне перемещенных людей, эвакуировавшихся в относительно безопасные регионы страны.
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