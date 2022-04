Stand Up For Ukraine: мировые знаменитости собрали 9,1 млрд евро помощи для Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила, что в рамках акции Stand Up For Ukraine уже собрано свыше 9,1 млрд евро помощи для беженцев в Украине.

Мероприятие по сбору средств прошло сегодня в Варшаве, и в нем поучаствовали политики, общественные активисты, деятели культуры и в целом очень много знаменитостей с различных западных стран.

В частности, к акции присоединились Элтон Джон, Мадонна, Оззи Осборн, Селин Дион, Элтон Джон, Radiohead, Red Hot Chili Peppers, Майли Сайрус, Шакил О’Нил и много других.

Today we raised 9.1 billion euros for the people fleeing the invasion, inside Ukraine and abroad. And more will come!



We will continue providing support.



And once the bombs have stopped falling, we will help the people of Ukraine rebuild their country. #StandUpForUkraine pic.twitter.com/Phpyyl0QZW