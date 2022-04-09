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Украина ввела полное эмбарго на торговлю с российской федерацией

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Украина ввела полное эмбарго на торговлю с российской федерацией

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В субботу, девятого апреля, украинское правительство на своем заседании ввело полное торговое эмбарго с российской федерацией, развязавшей полномасштабную войну на территории Украины 24-го февраля.

Об этом в своем телеграмм-канале написал представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук:

"Введено торговое эмбарго против российской федерации. Запрещен импорт на таможенную территорию Украины товаров из российской федерации", – говорится в сообщении.

Также денонсированы Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях и о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации. Денонсировано также Договор между правительством Украины и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области науки и технологий.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Тарас Мельничук

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