CNN: Уже четверть российских войск стали фактически недееспособны

Как сообщает CNN, неназваный европейский чиновник оценил потери России во вторжении в Украину в четверть от всех её сил. Российские войска потерпели тяжелые потери из-за плохой логистики и отсутствия поддержки стали "фактически недееспособны".

Предварительно, российские силы оценивались в 120 батальйонно-тактических группировок (БТГ), после шести недель войны они сократились на четверть, потеряв около 29 БТГ.

Сейчас, как утверждает чиновник, россияне пытаются собрать из остатков выживших группировок нечто подобное на обычные БТГ. Для создания одной новой группировки используются остатки двух-трех старых БТГ.