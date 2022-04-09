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Арестович: Легко не будет на востоке. Мы имеем отношение 1 к 10

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Советник главы ОП о ситуации на разных участках фронта

Арестович: Легко не будет на востоке. Мы имеем отношение 1 к 10

ОП

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Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович прокомментировал ситуацию на фронте.

"Враг имеет небольшие успехи в продвижении на севере. Но они не имеют успеха на юге – условно говоря, Угледар и Марьинка. Не могут пройти, поэтому окружение откладывается, если говорить иронично. А я уверен, что это вообще не произойдет. Наше командование знает о планах врага, поэтому я думаю, что мы справимся с этой ситуацией".

В то же время Арестович добавил, что легко ни в коем случае не будет, так как россияне собрали на востоке большое количество своих войск.

"То есть там 1 к 8 соотношению, 1 к 10. Единственное, что россияне не очень умеют воевать, поэтому они берут числом. И нашим там тяжеловато, но не за счет качества россиян, а за счет количества", - добавил Арестович.

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В статье: война с Россией Алексей Арестович
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Источник:
24 канал

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