Арестович: Легко не будет на востоке. Мы имеем отношение 1 к 10
Советник главы ОП о ситуации на разных участках фронта
ОП
Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович прокомментировал ситуацию на фронте.
"Враг имеет небольшие успехи в продвижении на севере. Но они не имеют успеха на юге – условно говоря, Угледар и Марьинка. Не могут пройти, поэтому окружение откладывается, если говорить иронично. А я уверен, что это вообще не произойдет. Наше командование знает о планах врага, поэтому я думаю, что мы справимся с этой ситуацией".
В то же время Арестович добавил, что легко ни в коем случае не будет, так как россияне собрали на востоке большое количество своих войск.
"То есть там 1 к 8 соотношению, 1 к 10. Единственное, что россияне не очень умеют воевать, поэтому они берут числом. И нашим там тяжеловато, но не за счет качества россиян, а за счет количества", - добавил Арестович.
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