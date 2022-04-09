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Зеленский рассказал о визитах в Киев Джонсона и канцлера Австрии. Союзники обещают помощь

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Видеообращение главы государства

Зеленский рассказал о визитах в Киев Джонсона и канцлера Австрии. Союзники обещают помощь

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил очередное видеообращение к украинскому народу. В нем много говорилось о встрече с лидерами Великобритании и Австрии. По итогам беседы с союзниками, Украина ожидает очередную помощь в войне с агрессором:

"Визит Бориса Джонсона в Украину демонстрирует максимально наглядно – для свободы нет препятствий. Для лидерства нет препятствий.

Задача нашей антивоенной коалиции – скорее завершить войну, начатую россией. Освободить землю от захватчиков. И гарантировать безопасность Украины, а значит, безопасность демократии и свободы народов на востоке Европы.

Обсудили с Борисом Джонсоном, какую помощь окажет Великобритания послевоенному восстановлению Украины. Британцы готовы взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области", – сказал Владимир Зеленский.

А вот позиция Австрии:

"Для Австрии заставить россию к миру – так же принципиально, как и для других ответственных государств", – канцлер Карл Негаммер. Австрия вместе с партнерами по ЕС продолжит санкционную политику против России, пока не произойдет полное восстановление реальной безопасности в нашем регионе", - сказал президент Украины.

Ну и общая информация о том, чего Украина стремится добиться на дипломатическом фронте:

"Среди приоритетных задач для нашей дипломатии, для всех контактов с нашими партнерами – введение более болезненных ограничений денежных потоков россии. Прежде всего, это касается нефтяного бизнеса. Демократический мир точно может отказаться от российской нефти и сделать ее токсичной для всех других государств".

Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.

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В статье: война с Россией
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