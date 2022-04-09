Зеленский рассказал о визитах в Киев Джонсона и канцлера Австрии. Союзники обещают помощь
Видеообращение главы государства
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский выпустил очередное видеообращение к украинскому народу. В нем много говорилось о встрече с лидерами Великобритании и Австрии. По итогам беседы с союзниками, Украина ожидает очередную помощь в войне с агрессором:
"Визит Бориса Джонсона в Украину демонстрирует максимально наглядно – для свободы нет препятствий. Для лидерства нет препятствий.
Задача нашей антивоенной коалиции – скорее завершить войну, начатую россией. Освободить землю от захватчиков. И гарантировать безопасность Украины, а значит, безопасность демократии и свободы народов на востоке Европы.
Обсудили с Борисом Джонсоном, какую помощь окажет Великобритания послевоенному восстановлению Украины. Британцы готовы взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области", – сказал Владимир Зеленский.
А вот позиция Австрии:
"Для Австрии заставить россию к миру – так же принципиально, как и для других ответственных государств", – канцлер Карл Негаммер. Австрия вместе с партнерами по ЕС продолжит санкционную политику против России, пока не произойдет полное восстановление реальной безопасности в нашем регионе", - сказал президент Украины.
Ну и общая информация о том, чего Украина стремится добиться на дипломатическом фронте:
"Среди приоритетных задач для нашей дипломатии, для всех контактов с нашими партнерами – введение более болезненных ограничений денежных потоков россии. Прежде всего, это касается нефтяного бизнеса. Демократический мир точно может отказаться от российской нефти и сделать ее токсичной для всех других государств".
Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.
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