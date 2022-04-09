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За девятое апреля было эвакуировано 4 532 человека

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Итоги гуманитарных коридоров за сегодня

За девятое апреля было эвакуировано 4 532 человека

ОП

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Ирина Верещук, вице-премьер-министр Украины и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказала о деятельности гуманитарных коридоров за пятницу, восьмого апреля.

За сегодняшний день было эвакуировано 4 532 человека.

  • Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 3425 человек. Из них: 192 – мариупольца, а 3233 – жители городов Запорожской области (Роды, Васильевка, Бердянск, Токмак, Мелитополь и Энергодар).
  • Также удалось освободить захваченные оккупантами автобусы и эвакуировать ими 529 жителей Мелитополя.
  • Оккупационные войска отказались пропустить автобусы для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара по предварительно согласованному маршруту. Они вернулись в Запорожье и завтра снова будут пытаться добраться до указанных городов для эвакуации наших граждан.
  • Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасной Луганской области удалось эвакуировать 578 человек.
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В статье: война с Россией Ирина Верещук
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