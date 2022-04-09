ООС на защите Украины: за день отбиты восемь вражеских атак
Защитники Украины держатся мужественно
Getty Images / Global Images Ukraine
Воины Операции объединенных сил продолжают защищать Украину на донецком и луганском направлениях.
"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 8 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам", - пишет пресс-служба ООС.
В результате уничтожено:
- 4 танка;
- 8 единиц бронированной техники;
- 7 единиц автомобильной техники противника.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили:
- 1 самолет;
- 1 вертолет;
- 4 беспилотных летательных аппарата;
- 3 крылатые ракеты врага.
Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!
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Источник:Фейсбук
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