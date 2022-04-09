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ООС на защите Украины: за день отбиты восемь вражеских атак

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Защитники Украины держатся мужественно

ООС на защите Украины: за день отбиты восемь вражеских атак

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Воины Операции объединенных сил продолжают защищать Украину на донецком и луганском направлениях.

"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 8 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам", - пишет пресс-служба ООС.

В результате уничтожено:

  • 4 танка;
  • 8 единиц бронированной техники;
  • 7 единиц автомобильной техники противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили:

  • 1 самолет;
  • 1 вертолет;
  • 4 беспилотных летательных аппарата;
  • 3 крылатые ракеты врага.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!

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В статье: война с Россией
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