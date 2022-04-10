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Зеленский: В Софию Киевскую вернется одна из её вывезенных святынь – икона Святого Николая Мокрого

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Символ веры в Украину

Зеленский: В Софию Киевскую вернется одна из её вывезенных святынь – икона Святого Николая Мокрого

Фото: Kyivmaps

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении рассказал о том, что в Украину вернется вывезенная святыня Софии Киевской – икона Святого Николая Мокрого. Это первая чудотворная икона на Руси.

Этот объект культурного наследия был вывезен из Украины во время Второй мировой войны. Скоро он вернется обратно в Софию Киевскую.

Зеленский также сказал, что хочет, дабы возвращение этой иконы стало важным фундаментальным символом веры в Украину и в справедливость.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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