Зеленский: В Софию Киевскую вернется одна из её вывезенных святынь – икона Святого Николая Мокрого

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении рассказал о том, что в Украину вернется вывезенная святыня Софии Киевской – икона Святого Николая Мокрого. Это первая чудотворная икона на Руси.

Этот объект культурного наследия был вывезен из Украины во время Второй мировой войны. Скоро он вернется обратно в Софию Киевскую.

Зеленский также сказал, что хочет, дабы возвращение этой иконы стало важным фундаментальным символом веры в Украину и в справедливость.