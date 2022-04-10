Зеленский: В Софию Киевскую вернется одна из её вывезенных святынь – икона Святого Николая Мокрого
Символ веры в Украину
Фото: Kyivmaps
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении рассказал о том, что в Украину вернется вывезенная святыня Софии Киевской – икона Святого Николая Мокрого. Это первая чудотворная икона на Руси.
Этот объект культурного наследия был вывезен из Украины во время Второй мировой войны. Скоро он вернется обратно в Софию Киевскую.
Зеленский также сказал, что хочет, дабы возвращение этой иконы стало важным фундаментальным символом веры в Украину и в справедливость.
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