ВСУ уничтожили 13 воздушных целей за субботу
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Російський гелікоптер ... був колись. Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб ВСУ в утренней воскресной сводке отчитался о результатах работы Группировки Воздушных Сил за субботу, 9 апреля.
В общей сложности было поражено 13 воздушных целей. А именно:
- 3 самолета
- 1 вертолет
- 5 беспилотников
- 4 крылатые ракеты.
Заметим, что по состоянию на утро субботу было известно об уничтожении 151 самолета и 136 вертолетов.
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