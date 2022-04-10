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ВСУ уничтожили 13 воздушных целей за субботу

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ВСУ уничтожили 13 воздушных целей за субботу

Російський гелікоптер ... був колись. Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный штаб ВСУ в утренней воскресной сводке отчитался о результатах работы Группировки Воздушных Сил за субботу, 9 апреля.

В общей сложности было поражено 13 воздушных целей. А именно:

  • 3 самолета
  • 1 вертолет
  • 5 беспилотников
  • 4 крылатые ракеты.

Заметим, что по состоянию на утро субботу было известно об уничтожении 151 самолета и 136 вертолетов.

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