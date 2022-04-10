ВСУ уничтожили 13 воздушных целей за субботу

Генеральный штаб ВСУ в утренней воскресной сводке отчитался о результатах работы Группировки Воздушных Сил за субботу, 9 апреля.

В общей сложности было поражено 13 воздушных целей. А именно:

3 самолета

1 вертолет

5 беспилотников

4 крылатые ракеты.

Заметим, что по состоянию на утро субботу было известно об уничтожении 151 самолета и 136 вертолетов.