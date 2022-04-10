Россияне развернули полевые госпитали в Украине, у них проблемы с лекарством - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ в утренней воскресной сводке сообщает, что в связи со значительными санитарными потерями личного состава и техники российские захватчики развернули военные госпитали и ремонтные мастерские военной техники на временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей.

Но в условиях постоянного поступления раненых в госпиталях оккупантов не хватает квалифицированного медицинского персонала. Кроме того, у врага есть проблемы с запасами медицинских препаратов, пополнение которых практически не производится.

Генштаб также отмечает, что личный состав ремонтных мастерских по восстановлению техники врага вынужден работать круглосуточно в условиях отсутствия стабильной поставки запасных частей и агрегатов.

Отмечается прибытие ремонтных бригад с территории российской федерации (Ярославская область) на проведение восстановительных работ железнодорожных путей на временно занятых территориях Харьковской области.