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Россияне развернули полевые госпитали в Украине, у них проблемы с лекарством - Генштаб

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А ремонтникам не хватает деталей

Россияне развернули полевые госпитали в Украине, у них проблемы с лекарством - Генштаб

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней воскресной сводке сообщает, что в связи со значительными санитарными потерями личного состава и техники российские захватчики развернули военные госпитали и ремонтные мастерские военной техники на временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей.

Но в условиях постоянного поступления раненых в госпиталях оккупантов не хватает квалифицированного медицинского персонала. Кроме того, у врага есть проблемы с запасами медицинских препаратов, пополнение которых практически не производится.

Генштаб также отмечает, что личный состав ремонтных мастерских по восстановлению техники врага вынужден работать круглосуточно в условиях отсутствия стабильной поставки запасных частей и агрегатов.

Отмечается прибытие ремонтных бригад с территории российской федерации (Ярославская область) на проведение восстановительных работ железнодорожных путей на временно занятых территориях Харьковской области.

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В статье: война с Россией
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