Арестович рассказал, когда начнется второй этап наступления россиян на востоке
Враг ждет подкрепления
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На Донбассе уже несколько суток идет первый этап наступления российских войск, второй начнется, как только подойдет подкрепление. Об этом сообщил советник Офиса Президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.
"Сейчас все ждут второй эшелон – это 10 батальонно-тактических групп, которые доезжают с Дальнего Востока. Это последние, которые накапливаются возле Харькова, 5-я армия. А также тех, кого вывели у нас с севера – из Киева, Чернигова и Сум ", – объяснил Арестович.
По его словам, "дальневосточное" подкрепление оккупантов еще не добралось до позиций для наступления. В то время как российские войска, выведенные с севера нашей страны, еще не готовы наступать.
"Говорят, мол 14-го (апреля – прим.) будет новое наступление... Нет, это все одно и то же, которое будет поэтапным, по рубежам. И 14-го будут вводить второй эшелон, это будет продолжение этого наступления, если вообще будет: потому что не очень получается у первого, а второй не горит желанием вступать в бой", - отметил советник главы ОПУ.
Он добавил, что путинская армия будет пытаться проводить наступление на Донбасс одновременно с севера и юга. Вместе с тем Арестович убежден, что у оккупантов нет шансов на успех в противостоянии с Силами обороны Украины. Хотя он и заметил, что ситуация будет трудной, поскольку соотношение сил в регионе – 1 к 10 в пользу россиян.
Добавим, что Генштаб ВСУ в утренней воскресной сводке сообщил, что россияне пытаются прорвать украинскую оборону в районе города Изюм. На Слобожанском направлении враг продолжает частичную блокировку города Харькова, производит обстрелы города с использованием реактивных и ствольных артиллерийских систем и минометов.
В Донецком и Таврическом операционных районах враг производит артиллерийские и минометные обстрелы на большинстве направлений. Проводит штурмовые действия в Мариуполе, наносит авиационные удары, пытается захватить центральную часть города.
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