Арестович рассказал, когда начнется второй этап наступления россиян на востоке

На Донбассе уже несколько суток идет первый этап наступления российских войск, второй начнется, как только подойдет подкрепление. Об этом сообщил советник Офиса Президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

"Сейчас все ждут второй эшелон – это 10 батальонно-тактических групп, которые доезжают с Дальнего Востока. Это последние, которые накапливаются возле Харькова, 5-я армия. А также тех, кого вывели у нас с севера – из Киева, Чернигова и Сум ", – объяснил Арестович.

По его словам, "дальневосточное" подкрепление оккупантов еще не добралось до позиций для наступления. В то время как российские войска, выведенные с севера нашей страны, еще не готовы наступать.

"Говорят, мол 14-го (апреля – прим.) будет новое наступление... Нет, это все одно и то же, которое будет поэтапным, по рубежам. И 14-го будут вводить второй эшелон, это будет продолжение этого наступления, если вообще будет: потому что не очень получается у первого, а второй не горит желанием вступать в бой", - отметил советник главы ОПУ.

Он добавил, что путинская армия будет пытаться проводить наступление на Донбасс одновременно с севера и юга. Вместе с тем Арестович убежден, что у оккупантов нет шансов на успех в противостоянии с Силами обороны Украины. Хотя он и заметил, что ситуация будет трудной, поскольку соотношение сил в регионе – 1 к 10 в пользу россиян.

Добавим, что Генштаб ВСУ в утренней воскресной сводке сообщил, что россияне пытаются прорвать украинскую оборону в районе города Изюм. На Слобожанском направлении враг продолжает частичную блокировку города Харькова, производит обстрелы города с использованием реактивных и ствольных артиллерийских систем и минометов.

В Донецком и Таврическом операционных районах враг производит артиллерийские и минометные обстрелы на большинстве направлений. Проводит штурмовые действия в Мариуполе, наносит авиационные удары, пытается захватить центральную часть города.