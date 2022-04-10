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BBC: Западная разведка знала о нападении россии на Украину еще летом 2021-го

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(2 голосов)

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BBC: Западная разведка знала о нападении россии на Украину еще летом 2021-го

Новина українською

Западная разведка уже летом 2021 года увидела, как небольшая группа чиновников РФ планирует полномасштабное вторжение в Украину.

"Летом мы увидели, как небольшая группа чиновников планирует полномасштабное вторжение", - сказал один из западных разведчиков в комментарии BBC.

Также известно, что некоторые российские чиновники впервые узнали о намерении РФ действовать против Украины, когда услышали об этом от директора ЦРУ Уильяма Бернса во время визита в Москву в начале ноября.

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В статье: война с Россией
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Источник:
BBC

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Комментарии (3)
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Golfik25 (Киев)
10.04.2022 в 10:38
Сейчас каждая разведка, будет говорить: "а я знал а я знал"
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+1
0
royalstas (Вінниця)
10.04.2022 в 09:16
Не лякайте нам інвесторів...
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+1
-1
C_Ballack (Днепр)
10.04.2022 в 09:40
Пол форума в бешенстве, из-за правительства, которое их не предупредили, диванные бойцы не успели выехать за границу. Теперь воевать на форумах им приходится с Западной Украины.
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+2
0

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