BBC: Западная разведка знала о нападении россии на Украину еще летом 2021-го

Западная разведка уже летом 2021 года увидела, как небольшая группа чиновников РФ планирует полномасштабное вторжение в Украину.

"Летом мы увидели, как небольшая группа чиновников планирует полномасштабное вторжение", - сказал один из западных разведчиков в комментарии BBC.

Также известно, что некоторые российские чиновники впервые узнали о намерении РФ действовать против Украины, когда услышали об этом от директора ЦРУ Уильяма Бернса во время визита в Москву в начале ноября.