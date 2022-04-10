BBC: Западная разведка знала о нападении россии на Украину еще летом 2021-го
Все было предсказано
Западная разведка уже летом 2021 года увидела, как небольшая группа чиновников РФ планирует полномасштабное вторжение в Украину.
"Летом мы увидели, как небольшая группа чиновников планирует полномасштабное вторжение", - сказал один из западных разведчиков в комментарии BBC.
Также известно, что некоторые российские чиновники впервые узнали о намерении РФ действовать против Украины, когда услышали об этом от директора ЦРУ Уильяма Бернса во время визита в Москву в начале ноября.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:BBC
Популярное сейчас
- ВСУ ликвидировали очередного российского подполковника. Он трижды ездил воевать в Сирию
- ВСУ уничтожили 13 воздушных целей за субботу
- Берлускони: Я глубоко разочарован путиным, россия не может отрицать массовые убийства
- Украинские защитники освободили еще один населенный пункт на Херсонщине
- Легендарный музыкальный коллектив возвращается на сцену впервые за 7 лет ради помощи Украине
- Легенду женского футбола арестовали за вождение в пьяном виде и жестокое обращение с детьми
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Golfik25 (Киев)
10.04.2022 в 10:38
Ответить
+1
0
royalstas (Вінниця)
10.04.2022 в 09:16
Ответить
+1
-1
C_Ballack (Днепр)
10.04.2022 в 09:40
Ответить
+2
0
Лучшие букмекеры
загрузка...