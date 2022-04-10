Украинские спортсмены выручили более 80 тысяч долларов на аукционе для ВСУ и беженцев за завоеванные медали

Каждый помогает украинской армии и украинскому народу в целом как может. Свою лепту решили вложить и украинские спортсмены, сделав это по особому: отдали самые дорогие медали, которые были завоеванные в их карьере:

"За "золото" Паралимпийских игр-2020 гребца Сергея Емельянова биржа криптовалют WhiteBIT предложила $30 тыс. На вырученные средства паралимпиец из Полтавщины планирует закупить военную экипировку для украинской армии. Уникальная "бронза" каратиста Станислава Горуны, добытая на летних Олимпийских играх в Токио, была продана за $20,5 тыс. Символично, что ее покупателем оказался житель Японии, поэтому олимпийская медаль возвращается к хозяевам соревнований. Деньги будут переданы на нужды Вооруженных Сил Украины. Золотая медаль чемпионата мира U-20 украинского нападающего клуба второго немецкого дивизиона – "Ганза" (Росток) Данила Сикана продана в рамках серии благотворительных аукционов World Sports For Ukraine за $32 тыс. Деньги пойдут на помощь украинским беженцам в городе Росток”, - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Отметим, что, кроме этого, Станислав Горуна сейчас защищает Украину в рядах Вооруженных сил Украины. Также добавим, что медаль Сикана выкупил его же текущий клуб “Ганза” благодаря собранным болельщиками средствам. Награда Даниила или будет теперь экспонатом музея клуба из Ростока, или вернется к нападающему.