Эстония передала Украине 10 тонн помощи для восстановления электросетей

Эстония передала Украине более 10 тонн помощи, необходимой для восстановления поврежденных в результате боевых действий электросетей. Партия помощи состоит преимущественно из алюминиевых проволок, контрольных кабелей и других материалов для линий электропередач.

Все это решили послать после запроса Министерства энергетики Украины. Груз собрали благодаря сотрудничеству государства с Эстонской ассоциацией подрядчиков по электротехнике, приобщившей к инициативе эстонские компании.