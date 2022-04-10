ВСУ ликвидировали очередного российского подполковника. Он трижды ездил воевать в Сирию

Украинская Армия ликвидировала очередного российского офицера. СМИ сообщили о захоронении в Татарстане подполковника Динара Хаметова – командира дивизиона 200-й мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса Северного флота россии.

Обстоятельства смерти не сообщаются. Известно, что он трижды ездил в командировку в Сирию, каждая из которых продолжалась по полгода.

У него был орден "за заслуги перед отечеством II степени", посмертно его наградили еще и орденом мужества.

Заметим, что на днях пресс-секретарь путина Дмитрий Песков в интервью западным СМИ признал, что Россия терпит существенные потери в войне с Украиной. Впрочем, он не назвал количество погибших и потерянной техники. А вот по данным Генштаба ВСУ россия уже потеряла более 19 тысяч своих военнослужащих.