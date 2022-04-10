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Борис Джонсон прибыл в Киев поездом. Он записал обращение к украинским железнодорожникам

Общие новости
(2 голосов)

Британский премьер восхищен украинским духом

Борис Джонсон прибыл в Киев поездом. Он записал обращение к украинским железнодорожникам

Новина українською

В субботу, 9 апреля в Киев неожиданно прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Понятно, что он не мог добраться до столицы Украины воздушным транспортом из-за огромных рисков. Как оказалось, он прибыл в Киев по железной дороге. Находясь в поезде, Джонсон записал обращение к украинским железнодорожникам:

«Я еду на борту фантастического поезда Укрзалізниці в Киев из Польши. Просто хотел выразить вам огромное спасибо – всей команде железнодорожников – за то, что вы делаете. Я слышал, что вас здесь называют «железные люди». Это, конечно, связано с вашей железнодорожной индустрией, но в то же время отражает и ваш дух, настоящий украинский дух, который украинцы демонстрируют в сопротивлении ужасной агрессии россии.

Я глубоко сочувствую вашим потерям и мысленно с пострадавшими железнодорожниками в Краматорске. Я хочу, чтобы вы знали – Соединенное Королевство поддерживает вас в этой борьбе!».

Напомним, что по итогам визита Джонсона в Киев стало известно, что Великобритания предоставит Украине 120 единиц бронетехники и новые антикорабельные ракетные системы в дополнение к анонсированной ранее военной помощи. Также Украина получит кредитные гарантии на 500 млн. долларов во Всемирном банке.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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MILANELLO32 (Александрия)
10.04.2022 в 10:10
повага!! Приїхати потягом то ще той пригода!! Було б єкстримальніше якщо б проїхався у плацкартному вагоні на боковій другій полці біля туалету))
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