Украина может купить у Германии самоходные гаубицы

Немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann предлагает поставить Украине 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Об этом пишет Welt со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины.

По данным издания, соответствующее предложение было направлено в Министерство экономики Германии в субботу.

Стоимость 100 гаубиц, включая обучающий комплект и запасные части, составляет 1,7 миллиарда евро. Как также предлагаются гаубицы в варианте на БТР Boxer за 1,2 млрд евро.