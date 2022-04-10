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Украина может купить у Германии самоходные гаубицы

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Не будет ли поставка снова заблокирована?

Украина может купить у Германии самоходные гаубицы

Getty Images

Новина українською

Немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann предлагает поставить Украине 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Об этом пишет Welt со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины.

По данным издания, соответствующее предложение было направлено в Министерство экономики Германии в субботу.

Стоимость 100 гаубиц, включая обучающий комплект и запасные части, составляет 1,7 миллиарда евро. Как также предлагаются гаубицы в варианте на БТР Boxer за 1,2 млрд евро.

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В статье: Германия война с Россией
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Источник:
Welt

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