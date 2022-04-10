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Глава Днепропетровской ОВА: Для нашей области это была ночь антирекордов

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Россияне сильно потревожили регион

Глава Днепропетровской ОВА: Для нашей области это была ночь антирекордов

фото из открытых источников

Новина українською

Ночь с 9 на 10 апреля показалась очень неспокойной в Днепропетровской области. Российские оккупанты уничтожили инфраструктурный и промышленный объекты. Об этом заявил глава ОВА Валентин Резниченко в своем телеграмм-канале.

“Для нашей области это была эпоха антирекордов. Сирены практически каждый час. И, к сожалению, есть "прилеты" в разных районах.

В Днепре вражескими ударами уничтожен инфраструктурный объект. С пожаром там спасатели справлялись несколько часов. Есть один пострадавший.

В Павлоградском районе ракета попала в промышленный объект. Разрушила помещение и вызвала возгорание. Людей не тронула.

В Днепровском районе сгорело здание фермерского хозяйства. К счастью, никто не пострадал”, - говорится в сообщении.

Кроме этого, были и победы Вооруженных Сил Украины. Ночью были сбиты два вражеских беспилотника над Днепропетровшиной.

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В статье: война с Россией
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