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Глава МВД Украины: Оккупанты миновали стиральные машинки украинцев

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А еще было много растяжек на других предметах

Глава МВД Украины: Оккупанты миновали стиральные машинки украинцев

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что оккупанты после своего отступления миновали все, что можно:

“Там, где проживали оккупанты, оставались на ночь, они выставляли растяжки – как на входе в дома, так и у заборов. Также находят взрывные предметы в домах и квартирах украинских полицейских, спасателей, военных. Они называли это "сюрпризами".

Действительно, находили (растяжки – ред.) и под касками, и привязаны к двери, и, как уже сказал, был случай, когда нашли прямо в стиральной машине: открывается дверца – и происходит взрыв”, - сказал Монастырский в эфире телемарафона.

Был даже смертельный случай, когда сдетонировал снаряд после открытия мужчиной багажника собственного автомобиля.

По словам главы МВД, до сих пор остается опасность на недавно освобожденных от российских оккупантов территориях. Сейчас над устранением проблемы работают не только украинские саперы, но и зарубежные коллеги, которые приехали помочь справиться с разминированием.

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В статье: война с Россией
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Источник:
УНИАН

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