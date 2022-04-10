Японские страховщики отказались обслуживать компании, работающие на россии
Таких около 200
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Японские страховые компании, занимающиеся страхованием имущества, полностью приостановили заключение новых и продление действующих контрактов с японскими компаниями, работающими в России.
Это произошло на фоне санкций, введенных против рф из-за вторжения в Украину.
"Источники сообщили, что такие страховщики, как Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., также не будут продлевать действующие контракты по истечении срока их действия, что может оставить японские фирмы незастрахованными или столкнуться с большими расходами, заключая новые соглашения с местными страховыми компаниями" , – говорится в сообщении.
По подсчетам Tokyo Shoko Research, на россии по состоянию на март работали около 200 японских компаний.
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