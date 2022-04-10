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Японские страховщики отказались обслуживать компании, работающие на россии

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Таких около 200

Японские страховщики отказались обслуживать компании, работающие на россии

Getty Images

Новина українською

Японские страховые компании, занимающиеся страхованием имущества, полностью приостановили заключение новых и продление действующих контрактов с японскими компаниями, работающими в России.

Это произошло на фоне санкций, введенных против рф из-за вторжения в Украину.

"Источники сообщили, что такие страховщики, как Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., также не будут продлевать действующие контракты по истечении срока их действия, что может оставить японские фирмы незастрахованными или столкнуться с большими расходами, заключая новые соглашения с местными страховыми компаниями" , – говорится в сообщении.

По подсчетам Tokyo Shoko Research, на россии по состоянию на март работали около 200 японских компаний.

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В статье: Япония война с Россией
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Источник:
Kyodo

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