Возле Харькова зафиксировали российскую колонну протяжностью почти 13 км

Спутниковые снимки, собранные и проанализированные Maxar Technologies, зафиксировали большую колонну с военной техникой России на востоке Украины.

Как пишет CNN, военная колонна оккупантов протяженностью 8 миль (или 12,8 км) двигалась на юг через село Большой Бурлук в Харьковской области по направлению к областному центру. Большой Бурлук находится к востоку от Харькова, недалеко от российско-украинской границы.

На изображениях видны бронированные машины, грузовики с буксируемой артиллерией и вспомогательным оборудованием.

Напомним, россия сосредоточила свои усилия на востоке Украины. По данным Генштаба, оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ возле Изюма в Харьковской области. Также враг пытается наступать в Донецкой и Луганской областях.