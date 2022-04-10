Возле Харькова зафиксировали российскую колонну протяжностью почти 13 км
Есть работа для ВСУ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спутниковые снимки, собранные и проанализированные Maxar Technologies, зафиксировали большую колонну с военной техникой России на востоке Украины.
Как пишет CNN, военная колонна оккупантов протяженностью 8 миль (или 12,8 км) двигалась на юг через село Большой Бурлук в Харьковской области по направлению к областному центру. Большой Бурлук находится к востоку от Харькова, недалеко от российско-украинской границы.
На изображениях видны бронированные машины, грузовики с буксируемой артиллерией и вспомогательным оборудованием.
Напомним, россия сосредоточила свои усилия на востоке Украины. По данным Генштаба, оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ возле Изюма в Харьковской области. Также враг пытается наступать в Донецкой и Луганской областях.
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