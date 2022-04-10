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Сидоренко: Харьков всегда был, есть и будет украинским городом. Он никогда не сдастся

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Капитан "Металлиста-1925" благодарит защитников города

Сидоренко: Харьков всегда был, есть и будет украинским городом. Он никогда не сдастся

/metalist1925.com

Новина українською

Капитан "Металлиста-1925" Денис Сидоренко рассказал о Харькове во время войны:

"Невозможно без слез смотреть на то, что сейчас происходит с Харьковом. Каждый день рушатся дома, школы, садики, гибнут мирные жители. Сердце кровью обливается, когда ты все это видишь каждый день.

Харьков всегда был, есть и будет украинским городом. Харьков никогда не сдастся. Некоторые родственники уехали, некоторые остались в Харькове. Созваниваюсь с ними каждый день. Они говорят, что россияне бомбят город каждый день. Люди боятся выйти на улицу, потому что не знают, куда прилетит очередной снаряд. Они находятся в подвалах, бомбоубежищах.

Хочу поблагодарить ВСУ, врачей, волонтеров, коммунальщиков – вы все для нас герои. Победа будет за нами", – сказал Сидоренко.

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В статье: Денис Сидоренко Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
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