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Еще 200 уехали домой. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной

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Рано или поздно они (россияне) закончатся

Еще 200 уехали домой. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные о потерях россиян за 45 дней войны с Украиной, то есть с 24 февраля по 10 апреля.

Число уничтоженных российских солдат за сутки увеличилось на 200 человек – в настоящее время общие потери личного состава составляют 19300 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 722 ед (+17),
  • боевых бронированных машин ‒ 1911 ед (+16),
  • артиллерийских систем – 342 ед (+7),
  • РСЗО - 108 ед,
  • средства ПВО - 55 ед,
  • самолетов - 152 ед (+1),
  • вертолетов - 137 ед (+1),
  • автомобильной техники - 1384 ед (+21),
  • корабли /катера - 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 112,
  • специальная техника – 25,
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Генштаб традиционно напоминает, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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В статье: война с Россией
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