Еще 200 уехали домой. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной

Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные о потерях россиян за 45 дней войны с Украиной, то есть с 24 февраля по 10 апреля.

Число уничтоженных российских солдат за сутки увеличилось на 200 человек – в настоящее время общие потери личного состава составляют 19300 человек.

Потери россиян в технике:

танков ‒ 722 ед (+17),

боевых бронированных машин ‒ 1911 ед (+16),

артиллерийских систем – 342 ед (+7),

РСЗО - 108 ед,

средства ПВО - 55 ед,

самолетов - 152 ед (+1),

вертолетов - 137 ед (+1),

автомобильной техники - 1384 ед (+21),

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112,

специальная техника – 25,

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Генштаб традиционно напоминает, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.