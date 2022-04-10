Еще 200 уехали домой. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной
Рано или поздно они (россияне) закончатся
Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные о потерях россиян за 45 дней войны с Украиной, то есть с 24 февраля по 10 апреля.
Число уничтоженных российских солдат за сутки увеличилось на 200 человек – в настоящее время общие потери личного состава составляют 19300 человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 722 ед (+17),
- боевых бронированных машин ‒ 1911 ед (+16),
- артиллерийских систем – 342 ед (+7),
- РСЗО - 108 ед,
- средства ПВО - 55 ед,
- самолетов - 152 ед (+1),
- вертолетов - 137 ед (+1),
- автомобильной техники - 1384 ед (+21),
- корабли /катера - 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 112,
- специальная техника – 25,
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Генштаб традиционно напоминает, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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