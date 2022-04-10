Синегубов: Уничтожена большая колонна вражеской техники, которая направлялась в сторону Изюма

Глава Харьковской ОВА прокомментировал ход войны в регионе за прошедшие сутки:

"За минувшие сутки российские войска нанесли около 66 артиллерийских, минометных ударов по районам Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, ХТЗ, Центр города. В результате обстрелов, к сожалению, 9 пострадавших. В эти сутки обстрелы снова подверглись Дергачи и район - 2 человека есть пострадавшие. Как видим, российская армия продолжает "воевать" с гражданским населением, потому что на фронте побед не имеет.

Сегодня ночью очередные успехи получили наши военные ВСУ – уничтожена большая колонна вражеской техники и живой силы, направлявшихся в сторону Изюма.

Также в Ольховке Харьковского района наши Вооруженные Силы Украины полностью завершили зачистку территории. Бойцы 92 бригады обнаружили яму с трупами русских солдат. Это пример того, как эти нелюди поступают даже со своими.

Мы продолжаем эвакуацию из Лозовой, уже эвакуировано около 20 тысяч. Хочу поблагодарить местные власти и лично городского голову", - сказал чиновник.