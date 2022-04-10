Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна готова к новым санкциям против рф, а также призвала все западные компании прекратить работать в россии.

"45 дней войны – это на 45 дней больше, чем нужно. Россия ведет бесчестную войну, жестокую и бесчеловечную, и она должна прекратиться.

Все западные компании должны прекратить свою деятельность из россии. Финляндия готова ввести новые санкции против россии. Рост цен на электроэнергию не препятствует новым санкциям.

Люди каждый день погибают в Украине, мы должны заставить прекратить эту войну. Мы должны быть готовы уступить собственный комфорт ради этого", - сказала Марин.