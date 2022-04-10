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Довбик: ВСУ сегодня – главная команда нашей страны

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Артем выражает благодарность военным

Довбик: ВСУ сегодня – главная команда нашей страны

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик поделился мыслями о войне:

"Все разрывается внутри. Смотришь на то, что было в Буче, и слезы льются. Ты ничего не можешь поделать с этим, от тебя ничего не зависит.

Когда началась война, я сказал жене ехать из Днепра в Черкассы, потому что мне казалось, что там будет спокойнее. Она была там некоторое время, а когда ситуация менялась, когда возле Умани были взрывы, приняли решение о выезде жены за границу. Это был нелегкий период – 350 км в Винницу ехать 2 дня, а там просто начинается бомбардировка аэропорта.

В России были опросы, более 70% поддерживающие войну. Российские военные – это военные преступники.

ВСУ сегодня – главная команда нашей страны, судьба всех украинцев сейчас в их руках. Глядя на то, как они отражались от неприятеля, переходили в контратаки, у меня такая вера, гордость. Хочется пожелать им сил, чтобы эта война поскорее закончилась. Они – настоящие герои в наших глазах и сердцах", – сказал Довбик.

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В статье: Артем Довбик война с Россией
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Источник:
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