Зеленский заявил, что некоторые виды вооружения поступили Украине от Запада слишком поздно

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что определенные виды вооружения поступили от западных партнеров слишком поздно:

“Все оборудование, все что они уже присылают, для некоторых видов оборудования это сделано слишком поздно. Потому что, когда мы, например, говорим о Мариуполе, когда вы теряете тысячи людей, и что теперь? От лидеров некоторых стран я вижу 100-процентную поддержку, это действительно так. А некоторые европейские лидеры поменяли позицию, но вы видите цену этих изменений”, - сказал Зеленский.

Также президент ответил “Еще нет, еще нет” на вопрос, достаточно ли сейчас у Украины оружия для того, чтобы сделать разницу войны.

Зеленский также сказал, что при условии членства Украины в НАТО эта война выглядела бы иным образом, или ее вообще не было бы.