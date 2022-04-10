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Зеленский заявил, что некоторые виды вооружения поступили Украине от Запада слишком поздно

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Например, Мариуполь стал жертвой этого

Зеленский заявил, что некоторые виды вооружения поступили Украине от Запада слишком поздно

Getty Images / Global Images Ukraine

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что определенные виды вооружения поступили от западных партнеров слишком поздно:

“Все оборудование, все что они уже присылают, для некоторых видов оборудования это сделано слишком поздно. Потому что, когда мы, например, говорим о Мариуполе, когда вы теряете тысячи людей, и что теперь? От лидеров некоторых стран я вижу 100-процентную поддержку, это действительно так. А некоторые европейские лидеры поменяли позицию, но вы видите цену этих изменений”, - сказал Зеленский.

Также президент ответил “Еще нет, еще нет” на вопрос, достаточно ли сейчас у Украины оружия для того, чтобы сделать разницу войны.

Зеленский также сказал, что при условии членства Украины в НАТО эта война выглядела бы иным образом, или ее вообще не было бы.

“Она бы по-другому разворачивалась, у нас было бы плечо близких соседей, мы бы вместе могли воевать. Но уверен, что войны все же не было”

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Источник:
УП

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