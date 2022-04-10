Шевченко - о помощи беженцам: Когда мне скажут, какая семья приедет, я жду их

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о преступлениях военных рф в Буче, Гостомеле и Бородянке.

– Какие могут быть эмоции после такого? Это геноцид украинского народа и ужас. Ужас, что мы видим. Это нелюди.

– Какая реакция ваших коллег по спортивному миру?

– Был огромный шок у всех. Очень много людей звонило. Они не могли поверить, что можно вытворять такое. То, что сделали и оставили после себя русские солдаты… Думаю, у всего мира был огромный шок.

– Вы принимаете беженцев у себя дома в Лондоне. Вы подали, что примете 2 случайные семьи. Как это будет осуществляться?

– Я подал документы на спонсорство, и ждем ответ. E-mail пришел людям на почту, это будет проходить рандомно. Когда мне скажут, какая семья приедет, – я жду их. Пока ответа не было, – сказал Шевченко.