Зеленский: Ты не можешь бороться, когда уже нет людей. Важно остановить эту войну

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина не должна терять возможности остановить войну дипломатическим путем.

"Люди воспримут мир в любом случае, потому что они хотят, чтобы война закончилась. На наших условиях, условиях независимости, условиях Украины, но тем не менее я уверен в том, что... каждая семья что-то потеряла. Есть люди, которые потеряли детей, и я не думаю, что их удовлетворит любой мир, на любых условиях и в любое время. Потому что это большая рана и большая трагедия - потерять близких и родных людей", - отметил Зеленский в интервью Associated Press.

По его словам, если говорить не эмоционально, хотя это сложно, то нужно понимать, что любая война закончится миром или миллионами жертв.

Зеленский добавил, что даже там, где есть миллионы жертв, все идет к миру и окончанию войны: "И именно из этого мы должны делать выводы. Да, мы должны бороться, но бороться ради жизни. Ты не можешь бороться ради пыли, когда уже ничего нет, нет людей. И поэтому важно остановить эту войну. Сложно, эмоционально сложно, сложно с точки зрения желания. Никто не хочет договариваться с людьми, которые пытали этот народ. Это все понятно".

Президент уточнил, что как мужчина и как отец он все это понимает. Однако, по его мнению, Украина не должна терять возможности, если они будут, дипломатически решить этот вопрос.

"Мы не можем себе позволить решать за миллионы людей, которые хотят остановить войну. Решать за них, говорить: "Нет, мы не готовы говорить, потому что это убийцы", - сказал Зеленский.

Напомним, Украина на переговорах в Стамбуле предложила россии заключить договор, который предусматривает вывод российских войск на позиции по состоянию на 23 февраля, гарантии безопасности для Украины и обсуждение статуса Крыма и оккупированных Донецкой и Луганской областей во время личной встречи президентов двух стран.