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Михайличенко: Били россиян и будем бить. Это больная нация

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(3 голосов)

Тренер поддержал свою страну и ВСУ

Михайличенко: Били россиян и будем бить. Это больная нация

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Экс-наставник "Динамо" Алексей Михайличенко поделился мнениями о событиях в Украине:

"Невозможно сказать одним предложением, что такое война. Очень беспокойно за своих близких, за свою страну, за своих детей и друзей. Эта опасность чувствуется везде. Уверен, что мы очень сильная нация, и это преодолеем."

Били россиян и будем бить. Это больная нация. Они будут отмаливать свои грехи не десятками, а сотнями лет. Я, мать и старший сын остались здесь. Жена с младшим сыном уехала за границу. Я чувствую, что сегодня должен быть здесь.

Мне звонили из Грузии, Шотландии, Италии, Америки и предлагали помощь. У нас сегодня большое коллаборация с УЕФА и ФИФА. Много гуманитарной помощи. Я даже не ожидал, что футбольное сообщество будет так активно вовлечено в помощь украинцам.

У нас есть большой шанс попасть на ЧМ-2022. Если удастся, это будет очень хорошо, не только со спортивной точки зрения, но и с моральной.

Выражаю уважение и благодарность нашим военным. Желаю всем вернуться в мирную жизнь здоровыми. Низкий поклон", – сказал Михайличенко.

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В статье: Алексей Михайличенко война с Россией
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Источник:
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