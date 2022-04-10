Президент Олимпиакоса: Нас не интересует политика, мы хотим донести месседж о прекращении войны

Президент "Олимпиакоса" Вангелис Маринакис рассказал о проведении благотворительного товарищеского матча против "Шахтера" (1:0):

"Мы имели возможность организовать этот товарищеский матч, хотя его очень быстро договаривались обо всем. У нас было всего один день, чтобы все устроить.

Очень важно, что инициатива с серией товарищеских матчей началась с Греции.

Мы хотим послать послание о прекращении этой войны как можно скорее. Чтобы перестать каждый день терять невинные души. Нас не интересует политика. Нас интересует, как донести месседж о прекращении этой войны", – сказал Маринакис.