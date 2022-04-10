Президент Олимпиакоса: Нас не интересует политика, мы хотим донести месседж о прекращении войны
Греки поддерживают нашу страну
Фото: olympiacos.org
Президент "Олимпиакоса" Вангелис Маринакис рассказал о проведении благотворительного товарищеского матча против "Шахтера" (1:0):
"Мы имели возможность организовать этот товарищеский матч, хотя его очень быстро договаривались обо всем. У нас было всего один день, чтобы все устроить.
Очень важно, что инициатива с серией товарищеских матчей началась с Греции.
Мы хотим послать послание о прекращении этой войны как можно скорее. Чтобы перестать каждый день терять невинные души. Нас не интересует политика. Нас интересует, как донести месседж о прекращении этой войны", – сказал Маринакис.
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